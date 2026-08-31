La risposta di Wanda Nara non si è fatta attendere
VIDEO FCIN1908/ Spalletti: "Icardi? Il problema era il suo contorno. In area..."
L'ex calciatore Maxi Lopez è un personaggio molto amato in Argentina. Soprattutto da quando ha iniziato a fare televisione. In occasione del programma PH Podemos Hablar Maxi ha rivelato alcuni aneddoti scabrosi e inediti relativi ad alcuni festini a luci rosse in Russia. Talmente inediti che nemmeno Wanda ne era a conoscenza. Prontissima la risposta dell'imprenditrice argentina: CONTINUA A LEGGERE.
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