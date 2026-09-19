Il Napoli, la Fiorentina, l'Atalanta, il Milan. Tra i club di Serie A ci sono quelli che hanno deciso di unirsi al cordoglio della famiglia Mazzola, dell'Inter e dell'Italia per la scomparsa di Sandro Mazzola. "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e simbolo indimenticabile del calcio italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di tutto il club azzurro", ha scritto il Napoli su X.

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"Il Milan esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano. Un grande campione, una bandiera, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del nostro calcio. AC Milan si stringe alla famiglia Mazzola e a quella nerazzurra in questo momento di dolore. Ciao, Sandro", ha scritto il club rossonero.

Il Milan esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano.



Un grande campione, una bandiera, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del… pic.twitter.com/wSC3SOE5iw — AC Milan (@acmilan) September 19, 2026

"L'Atalanta si unisce al cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, campione di straordinario valore e protagonista indiscusso della storia del calcio italiano. La società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari", si legge sul profilo X del club bergamasco. E poi ancora le parole della Fiorentina su Mazzola: "Il Presidente Commisso, la Vice Presidente Catherine Commisso e tutta la Fiorentina ai stringono con sincera partecipazione e cordoglio al mondo del calcio e alla Famiglia Mazzola per la scomparsa di Sandro, leggenda nerazzurra e campione della Nazionale Italiana".

Tra le società che hanno dedicato un pensiero a Mazzola ci sono anche il Genoa, il Verona, l'Empoli, il Palermo e la Roma, avversaria di giornata dell'Inter. "L’AS Roma esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Il Club si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari", ha scritto il club giallorosso.

L’AS Roma esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano.



Il Club si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari. — AS Roma (@OfficialASRoma) September 19, 2026

Le parole del Genoa: "Ci ha lasciato all’età di 83 anni Sandro Mazzola. Avversario leale sul campo, bandiera dell’Inter e pilastro della Nazionale, Mazzola era legato anche ai colori rossoblù per un’esperienza da General Manager nella stagione 1985/1986. Il Club si unisce al cordoglio di tutto il mondo sportivo e si stringe al dolore dei familiari per la scomparsa di una leggenda del calcio".

Un mare di messaggi per salutare Sandrino che è stato una Leggenda dell'Inter ma anche un calciatore in generale amato da tutti i tifosi. Un campione indiscutibile, con una storia che è iniziata dall'amore per suo padre Valentino scomparso insieme al Grande Torino nella tragedia di Superga.

C'è anche un post della Juventus che ha scelto di rispondere su X al messaggio di cordoglio pubblicato ieri notte dal club nerazzurro. "La Juventus ricorda con rispetto Mazzola, campione e gentleman del calcio italiano, protagonista di un'epoca simbolo di classe, stile e passione per questo sport. Il nostro profondo cordoglio per la sua scomparsa".