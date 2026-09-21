Anche Walter Zenga ha detto la sua su quanto accaduto ieri allo Juventus Stadium quando alcuni tifosi in Curva hanno deciso di girarsi di spalle rispetto al campo nel momento in cui è stata onorata la memoria di Sandro Mazzola come era successo su tutti i campi della Serie A per disposizione della FIGC.

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Anche Bergomi ieri sera, durante una diretta su Sky, ha voluto rispondere a quel gesto. L'ex portiere nerazzurro lo ha fatto con un post sui social: «Ci sono momenti in cui la maglia, i colori e la rivalità dovrebbero semplicemente scomparire. Un minuto di silenzio non significa essere interisti, juventini o milanisti. Significa avere rispetto», ha scritto.

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E poi ha anche aggiunto: «Sandro Mazzola è stato un grande uomo di calcio, un campione della Nazionale e un pezzo della storia del nostro sport. Voltarsi di spalle durante il minuto dedicato alla sua memoria è un gesto che non riesco a comprendere e che trovo profondamente triste. La rivalità appartiene al calcio. Il rispetto appartiene alle persone. E viene prima di tutto».