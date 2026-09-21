Si sono voltati di spalle mentre si onorava la memoria di Mazzola: il gesto di alcuni tifosi della Juve allo stadio commentato dal portiere
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Anche Walter Zenga ha detto la sua su quanto accaduto ieri allo Juventus Stadium quando alcuni tifosi in Curva hanno deciso di girarsi di spalle rispetto al campo nel momento in cui è stata onorata la memoria di Sandro Mazzola come era successo su tutti i campi della Serie A per disposizione della FIGC.
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Anche Bergomi ieri sera, durante una diretta su Sky, ha voluto rispondere a quel gesto. L'ex portiere nerazzurro lo ha fatto con un post sui social: «Ci sono momenti in cui la maglia, i colori e la rivalità dovrebbero semplicemente scomparire. Un minuto di silenzio non significa essere interisti, juventini o milanisti. Significa avere rispetto», ha scritto.
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