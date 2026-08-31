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Lionel Messi ha annunciato sui social il suo ritiro definitivo dalla nazionale argentina di calcio. "Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il mio ritiro dalla Nazionale…", ha scritto 'la Pulce'. "È una decisione che mi addolora profondamente ma capisco che sia il momento giusto".

Foto postata da Akanji su Instagram

"Giuro di aver sempre dato il massimo, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato, amato e amerò per sempre la Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo; non ho più nulla da dare. Ho scritto queste parole il 21 luglio, due giorni dopo la finale - ha aggiunto in un post scriptum -. Oggi, dopo quello che è successo a mio padre, ne sono ancora più convinto".