La tifoseria del Napoli è sul piede di guerra con la moglie di Kevin De Bruyne
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Le dichiarazioni della moglie di Kevin De Bruyne, protagonista ieri nella partita del Belgio che ha vinto contro l'Italia, hanno fatto molto discutere a Napoli. I tifosi non hanno preso bene l'intenzione della compagna del centrocampista, che ha confessato di non riuscire a vivere nella città partenopea per un discorso di troppa visibilità. Anche Anna Trieste, giornalista tifosa del Napoli, ha commentato le sue dichiarazioni: CONTINUA A LEGGERE.
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