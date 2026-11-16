GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

Le dichiarazioni della moglie di Kevin De Bruyne, protagonista ieri nella partita del Belgio che ha vinto contro l'Italia, hanno fatto molto discutere a Napoli. I tifosi non hanno preso bene l'intenzione della compagna del centrocampista, che ha confessato di non riuscire a vivere nella città partenopea per un discorso di troppa visibilità. Anche Anna Trieste, giornalista tifosa del Napoli, ha commentato le sue dichiarazioni: CONTINUA A LEGGERE.