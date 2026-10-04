VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."

La tensione intorno alla FIGC e al caso Giovanni Malagò continua a salire. E secondo quanto riferisce Giulio Mola, adesso nella partita sarebbe entrato direttamente anche il Governo.

Il giornalista parla di un vero e proprio avvertimento rivolto a Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, in vista delle prossime ore.

Mola: «O il CONI interviene o sarà commissariato»

«Il Governo avverte Buonfiglio: se il Coni non prenderà una posizione decisa (praticamente commissariare la Figc) sul caso del mancato tesseramento di Malagò prima delle elezioni, verrà a sua volta commissariato».

Scrive Mola:

Una ricostruzione molto pesante: il Governo pretenderebbe dal CONI una presa di posizione netta prima del voto.

«Ormai siamo al caos totale»

«Ormai siamo al caos totale. E martedì si vota».

Il giornalista chiude con una considerazione altrettanto esplicita:

Una frase che fotografa bene il clima che si è creato attorno alla vicenda.

Il caso del mancato tesseramento di Malagò ha infatti aperto uno scontro che ormai va ben oltre il piano strettamente federale e rischia di coinvolgere direttamente FIGC, CONI e Governo.

Le prossime ore, soprattutto in vista della votazione di martedì, possono quindi diventare decisive.