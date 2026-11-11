Monica Bertini sulla rosa ideale per il Fantacalcio

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Ausilio a Parma, siparietto con Monica Bertini: "Faccia la brava"

In occasione del Social Football Summit Monica Bertini ha parlato ai microfoni di Fantacalcio.it. Focus sui giocatori che sicuramente schiererebbe nella sua rosa ideale. La conduttrice sportiva non si sente ancora pronta a diventare un'allenatrice di fantacalcio, ma ha le idee chiare su quali calciatori potrebbero fare la differenza: CONTINUO A LEGGERE.

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