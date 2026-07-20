L'avventura mondiale della sua Nazionale è finita dopo i supplementari: il calciatore del Como mostra tutto l'orgoglio dell'essere argentino
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In finale ha vinto la Spagna e l'Argentina ha dovuto lasciar andare la Coppa del Mondo vinta nel 2022 in Qatar. La Nazionale di Scaloni ha provato a trattenerla con tutte le forze fino alla fine dei supplementari, ma si è poi dovuta arrendere alla forza della Spagna.
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Giocatori e allenatore in lacrime a fine partita. Tra di loro, a raccogliere l'applauso della gente argentina presente allo stadio, c'era anche Nico Paz. Al suo primo Mondiale il giocatore del Como ha giocato in tutto circa 70 minuti, ai gironi, contro Algeria e Giordania. Nella fase ad eliminazione del torneo è rimasto sempre in panchina. Ma il futuro è suo e lui lo sa.
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"Prometto di dare assolutamente tutto quello che ho per riportare questa coppa in Argentina. Congratulazioni alla Spagna e a tutti gli spagnoli. Forza Argentina, sempre, nella buona e nella cattiva sorte!", ha aggiunto il calciatore.
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