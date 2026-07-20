In finale ha vinto la Spagna e l'Argentina ha dovuto lasciar andare la Coppa del Mondo vinta nel 2022 in Qatar. La Nazionale di Scaloni ha provato a trattenerla con tutte le forze fino alla fine dei supplementari, ma si è poi dovuta arrendere alla forza della Spagna.

Una foto postata da Nico Paz sulle stories di Instagram

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Giocatori e allenatore in lacrime a fine partita. Tra di loro, a raccogliere l'applauso della gente argentina presente allo stadio, c'era anche Nico Paz. Al suo primo Mondiale il giocatore del Como ha giocato in tutto circa 70 minuti, ai gironi, contro Algeria e Giordania. Nella fase ad eliminazione del torneo è rimasto sempre in panchina. Ma il futuro è suo e lui lo sa.

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Oggi più che mai, sono orgoglioso di rappresentare questo Paese, questa squadra e di far parte di un gruppo di persone incredibili che vivono e respirano questi colori e danno il massimo in ogni momento. Posso solo dire grazie", ha scritto in un post il giocatore.

"Prometto di dare assolutamente tutto quello che ho per riportare questa coppa in Argentina. Congratulazioni alla Spagna e a tutti gli spagnoli. Forza Argentina, sempre, nella buona e nella cattiva sorte!", ha aggiunto il calciatore.