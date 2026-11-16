BELGIO-INTER 4-1: ORMAI GUERRA APERTA E CACCIA AL NERAZZURRO. CASSANO SBAGLIA O HA RAGIONE?

La sconfitta della Nazionale italiana contro il Belgio ha riacceso la discussione sul valore degli Azzurri e sulle criticità del nostro calcio. La vittoria contro la Francia aveva fatto sognare i tifosi, che si sono risvegliati rapidamente. Paolo Paganini ne ha parlato su X, lanciando un consiglio ironico alle squadre del nostro campionato: CONTINUA A LEGGERE.