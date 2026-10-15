Il giornalista commenta il momento delle italiane in Champions League e si concentra sul difficile calendario del Como dopo la sconfitta di Rotterdam
VIDEO FCIN1908 / Ludi: "Scudetto? Mai stato un obiettivo per noi. Paz straordinario"
Nessuna italiana tra le prime otto della Champions League. È la previsione decisamente pessimistica di Tancredi Palmeri, che dopo le ultime partite europee non vede grandi possibilità per le nostre squadre di conquistare l'accesso diretto agli ottavi di finale. Ma le previsioni nefaste non finiscono qui: LEGGI TUTTO SU GOLSSIP
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