La stoccata del giornalista di Sportitalia al portiere del Milan dopo l'introduzione della nuova regola nel campionato inglese

Alessandro De Felice
Romero e Stones

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Arriva una novità importante dal punto di vista regolamentare in Premier League. Come spiega Tancredi Palmeri su X, se il portiere va giù per infortunio, l’allenatore deve selezionare un giocatore di movimento che dovrà abbandonare il campo per 1 minuto.

Maignan
Getty Images

“Regola approvata per sradicare gli infortuni simulati per interrompere il gioco - aggiunge il giornalista -. Praticamente la legge Maignan”.

Poi la stoccata a Mike Maignan, il portiere del Milan e della Francia:

“In pratica hanno tolto il mercato in Premier a Maignan”.

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