La stoccata del giornalista di Sportitalia al portiere del Milan dopo l'introduzione della nuova regola nel campionato inglese
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Arriva una novità importante dal punto di vista regolamentare in Premier League. Come spiega Tancredi Palmeri su X, se il portiere va giù per infortunio, l’allenatore deve selezionare un giocatore di movimento che dovrà abbandonare il campo per 1 minuto.
“Regola approvata per sradicare gli infortuni simulati per interrompere il gioco - aggiunge il giornalista -. Praticamente la legge Maignan”.
Praticamente la legge Maignan.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 28, 2026
In Premier se il portiere va giù per infortunio, l’allenatore deve selezionare un giocatore di movimento che dovrà abbandonare il campo per 1 minuto.
Regola approvata per sradicare gli infortuni simulati per interrompere il gioco.
In pratica… https://t.co/JfF1FnhHim
Poi la stoccata a Mike Maignan, il portiere del Milan e della Francia:
“In pratica hanno tolto il mercato in Premier a Maignan”.
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