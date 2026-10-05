VIDEO / Tifosi incontrano Thuram a Milano: "Chi sei?". E lui fa finta di essere...

L'Italia torna in campo alle 20.45 per l'ultima partita di questa sosta per le Nazionali: l'avversario sarà ancora una volta la Turchia di Montella. Il ct Mancini ha scelto chi andrà in tribuna: non convocati Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma, chiamato invece Inacio. A proposito delle scelte di Roberto Mancini si è espresso Tancredi Palmeri su X. Ecco la sua considerazione: CONTINUA A LEGGERE.