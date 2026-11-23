Il giornalista di Sportitalia ha evidenziato come manchi un cartellino rosso a Zappacosta: episodio analizzato in maniera controversa
VIDEO / A Inter U23-Potenza anche Sabatini e Cruciani: "Non capisco la polemica. L'Inter..."
Tancredi Palmeri ha raccontato l'incredibile pareggio rimediato dall'Inter a Bergamo con l'Atalanta. Incredibile perché i nerazzurri sono passati più volte in vantaggio e poi si sono fatti raggiungere dalla squadra di Sarri. Spazio anche alla contestazione per un episodio da moviola molto controverso. Palmeri non ha dubbi in proposito: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Pio Esposito: "A caldo faccio fatica a dire cos'è successo! E ti dico la verità, non so..."
Ultima ora
Mauro: "Zappacosta salva il gol di mano, è volontario". Sabatini e Ranocchia contro. Biasin...
Ultima ora
Inter, non è emersa tutta la verità: le due cose che Chivu non ha detto ieri
Ultima ora
Stramaccioni-Behrami, che lite: "Pio migliore al mondo come striker" - "Io non capisco la tua..."
Ultima ora
Adani: "Inter rischia col fuoco! Va detta come va detta: contro l'Atalanta ha..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti