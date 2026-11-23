Tancredi Palmeri ha raccontato l'incredibile pareggio rimediato dall'Inter a Bergamo con l'Atalanta. Incredibile perché i nerazzurri sono passati più volte in vantaggio e poi si sono fatti raggiungere dalla squadra di Sarri. Spazio anche alla contestazione per un episodio da moviola molto controverso. Palmeri non ha dubbi in proposito: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO.