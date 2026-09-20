Prima il silenzio, poi il ricordo. Pierluigi Pardo ha aperto la diretta di Roma-Inter su DAZN dedicando parole molto sentite a Sandro Mazzola, partendo da un’immagine che da sola racconta una storia intera: Valentino Mazzola che allaccia le scarpe al figlio prima di giocare a pallone.

Un’immagine semplice, lontanissima dai trofei e dalle grandi notti europee. Ed è proprio da lì che Pardo ha scelto di cominciare.

Pardo: «Quella foto, non serve altro»

«Quella foto, Valentino che allaccia le scarpe a suo figlio prima di giocare a pallone, non serve altro».

Poi il pensiero va a tutto quello che sarebbe venuto dopo: Superga, il peso di un cognome enorme, la Nazionale, l’Inter e una carriera diventata storia del calcio italiano.

«Prima di Superga, delle sue lacrime, prima di una storia familiare leggendaria... Sandro Mazzola è stato un campione inimitabile, un uomo semplicissimo, un calciatore tecnico e veloce, modernità».

Poche parole, ma sufficienti per descrivere uno dei giocatori che hanno segnato un’epoca.

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«L’azzurro e il nerazzurro nel cuore»

Pardo si sofferma soprattutto sul rapporto di Mazzola con le due maglie che hanno accompagnato praticamente tutta la sua vita calcistica.

«Per tutta la vita ha portato l’azzurro e il nerazzurro dell’Inter esattamente nel posto più prezioso: il cuore».

E proprio alla vigilia di una partita come Roma-Inter, il telecronista ha voluto fermarsi qualche secondo prima di entrare nel clima della gara.

«Prima di questa partita meravigliosa, di questo Roma-Inter, è giusto ringraziarlo per le emozioni».

Il pensiero finale torna a Valentino

La chiusura riporta tutto al punto di partenza. Non alle Coppe dei Campioni, ai gol o alle vittorie, ma a quel bambino insieme a suo padre.

«Ricordarsi quanto è bello quando sei lì con un pallone vicino, con le scarpe da allacciare, un raggio di sole, tu e tuo padre».

Poi spazio alla partita, con Pardo e Massimo Ambrosini pronti alla telecronaca dall’Olimpico.

Ma per qualche istante, prima di Roma-Inter, il calcio si è fermato per salutare Sandro Mazzola.