L'Inter ha vinto contro l'Udinese nonostante due gol incassati nel primo quarto d'ora. Due errori che hanno costretto la squadra nerazzurra ad inseguire. La rimonta è riuscita. Alla fine i nerazzurri hanno vinto 5-3 ma a proposito della responsabilità sui tre gol, i fari si sono accesi su Josep Martinez, portiere nerazzurro. Era reduce da un errore grave sul secondo gol del Real Madrid, in Champions.

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Ma Chivu lo ha difeso a spada tratta spiegando che non esiste un caso Martinez e chiedendo ai giornalisti di non iniziare a fare titoli su di lui, come era successo nella scorsa stagione con Sommer. "Non è un problema e non lo sarà mai", ha detto l'allenatore dell'Inter. Proprio sulle parole del mister è arrivato un attacco da parte di Giuseppe Pastore, giornalista che nel podcast Lo Stellato, che redarguisce il tecnico per questa richiesta. (LEGGI LE SUE PAROLE)