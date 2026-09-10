Focus sul gioco proposto da Massimiliano Allegri e differenze con la partita giocata dall'Inter contro il Real Madrid
VIDEO FCIN1908 / Rammarico Inter contro il Real Madrid: l'analisi di FcInter1908
Perdere "solo" 1-0 con l'Arsenal sta passando come una semi vittoria del Napoli guidato da Massimiliano Allegri. Il gioco proposto dall'ex tecnico di Milan e Juventus non ha però convinto diversi giornalisti. Alfredo Pedullà, per esempio, ha puntato il dito sull'assenza di coraggio e ha messo in chiaro come il match di ieri non sia per nessun motivo paragonabile a quello dell'Inter (che ha perso contro il Real Madrid): CONTINUA A LEGGERE.
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