Perdere "solo" 1-0 con l'Arsenal sta passando come una semi vittoria del Napoli guidato da Massimiliano Allegri. Il gioco proposto dall'ex tecnico di Milan e Juventus non ha però convinto diversi giornalisti. Alfredo Pedullà, per esempio, ha puntato il dito sull'assenza di coraggio e ha messo in chiaro come il match di ieri non sia per nessun motivo paragonabile a quello dell'Inter (che ha perso contro il Real Madrid): CONTINUA A LEGGERE.