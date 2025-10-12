Pio Esposito esulta anche sui social per il gol con l’Italia: “Indimenticabile”

Difficilmente avrà preso sonno stanotte. Pio Esposito è stato costretto a fare i conti con la scarica di adrenalina generata dal primo gol con l’Italia. Ha messo la firma sulla vittoria degli azzurri in casa dell’Estonia, facendosi trovare pronto al momento dell’infortunio di Kean. È per lui l’ennesimo traguardo raggiunto in pochi mesi, ma allo stesso tempo nuovo punto di partenza.