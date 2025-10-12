Pio Esposito esulta anche sui social per il gol con l’Italia: “Indimenticabile”

Difficilmente avrà preso sonno stanotte. Pio Esposito è stato costretto a fare i conti con la scarica di adrenalina generata dal primo gol con l’Italia. Ha messo la firma sulla vittoria degli azzurri in casa dell’Estonia, facendosi trovare pronto al momento dell’infortunio di Kean. È per lui l’ennesimo traguardo raggiunto in pochi mesi, ma allo stesso tempo nuovo punto di partenza.
La gioia dell’attaccante nerazzurro per essersi sbloccato anche in nazionale maggiore ieri sera in Estonia-Italia
Genererà altre ambizioni che con le sue spalle già cosi larghe è pronto a sopportare. Alla sua età è fisiologico avere voglia di spaccare il mondo, ancor di più dopo dimostrazioni di forza di questo tipo. Porterà con sé d’ora in avanti tutta l’emozione generata dal primo sigillo in nazionale. “Indimenticabile”, come lo ha definito lui stesso sui social.
