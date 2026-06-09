Fabrizio Romano ha annunciato in queste ore che il nuovo allenatore del Torino sarà Ignazio Abate. Conferme arrivano anche da La Stampa: "Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. Trovato l’accordo, ora restano solo alcuni dettagli ma club e allenatore hanno trovato l’intesa. Abate, con Aquilani, era nel mirino della squadra da settimane". Su questo tema si è espresso in maniera categorica Maurizio Pistocchi, incontrando anche molti pareri contrari sui social: CONTINUA A LEGGERE.