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fcinter1908 social Pistocchi su Abate al Torino è pungente: “Può allenare anche il Milan, ma se non aveva…”
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Pistocchi su Abate al Torino è pungente: “Può allenare anche il Milan, ma se non aveva…”
Il commento del giornalista sportivo
Fabrizio Romano ha annunciato in queste ore che il nuovo allenatore del Torino sarà Ignazio Abate. Conferme arrivano anche da La Stampa: "Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. Trovato l’accordo, ora restano solo alcuni dettagli ma club e allenatore hanno trovato l’intesa. Abate, con Aquilani, era nel mirino della squadra da settimane". Su questo tema si è espresso in maniera categorica Maurizio Pistocchi, incontrando anche molti pareri contrari sui social: CONTINUA A LEGGERE.
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