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fcinter1908 social Pistocchi su Abate al Torino è pungente: “Può allenare anche il Milan, ma se non aveva…”

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Pistocchi su Abate al Torino è pungente: “Può allenare anche il Milan, ma se non aveva…”

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Il commento del giornalista sportivo
Redazione1908

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Fabrizio Romano ha annunciato in queste ore che il nuovo allenatore del Torino sarà Ignazio Abate. Conferme arrivano anche da La Stampa: "Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. Trovato l’accordo, ora restano solo alcuni dettagli ma club e allenatore hanno trovato l’intesa. Abate, con Aquilani, era nel mirino della squadra da settimane". Su questo tema si è espresso in maniera categorica Maurizio Pistocchi, incontrando anche molti pareri contrari sui social: CONTINUA A LEGGERE.

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