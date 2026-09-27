Maurizio Pistocchi ha definito su X la situazione relativa alla Nazionale italiana disperata: "La situazione del calcio italiano è tragicomica e non è giusto continuare a illudere gli sportivi italiani, vaticinando imminenti successi e sicuri trionfi, come ha fatto nei giorni scorsi Roberto Mancini". A questa e altre considerazioni hanno risposto alcuni tifosi della Juventus, accendendo un dibattito con il giornalista: CONTINUA A LEGGERE.