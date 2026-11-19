Le frasi di Antonio Conte hanno incendiato l'ambiente Juve e naturalmente anche i social. Tanti i giornalisti che hanno sottolineato l'indelicatezza delle dichiarazioni dell'ex tecnico della Juve nei confronti di Luciano Spalletti, attualmente su quella panchina. Maurizio Pistocchi si è confrontato su questo tema con i tifosi: CONTINUA A LEGGERE.