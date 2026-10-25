Uno sfogo clamoroso. Anzi due. Uno è stato evidente a tutti: il rosso rimediato, la giacca levata con foga, l'uscita per guadagnare gli spogliatoi, il tentativo di ritornare in campo fermato dai suoi collaboratori. Dopo il pari della Roma Allegri è esploso contro la terza arbitrale, che lo aveva espulso, e pure nel post partita e in conferenza stampa ha mostrato tutta la sua amarezza parlando di 80mila euro di multe pagate. "Starò seduto sempre da oggi in poi", ha promesso l'allenatore del Napoli.

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C'è un altro sfogo di Allegri nella partita con la Roma che è stato meno visibile, ma ancora più clamoroso di quello fatto davanti a telecamere e microfoni. Anche La Gazzetta dello Sport racconta delle parole pronunciate a microfoni spenti ma arrivate a chi era nei dintorni della sala stampa.

"L’anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca ed ho pagato io con il Milan".Questa è la frase del tecnico che qualcuno ha sentito nella pancia dello stadio Maradona.

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La ferita di Allegri

"Certe ferite restano e il finale della passata stagione è una cicatrice che sta lì a far compagnia ad Allegri, anche adesso che sono passati mesi e che sta vivendo un’esperienza nuova", commenta la rosea. Quel tre a tre mal digerito ha riaperto un'altra ferita, legata alla sua ultima esperienza al Milan. Il tecnico, sulla panchina rossonera, una stagione fa, sembrava vicino alla qualificazione in CL fino alle ultime giornate (a cinque dalla fine era a +8 sulla Roma) quando poi la qualificazione è invece sfumata e lui è stato esonerato. Intanto Conte aveva lasciato il Napoli e De Laurentiis gli ha affidato la panchina del suo club ed è cominciata un'altra storia. Ma quella fine della storia non l'ha accettata ancora.

Prima il pari della Roma, poi l'espulsione ritenuta immeritata, poi lo sfogo che nessuno forse doveva sentire: "L’anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca ed ho pagato io con il Milan". Una ferita ancora apertissima a quanto pare.

(Fonte: gazzetta.it)