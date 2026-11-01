I tifosi dell'Inter sono amareggiati e puntano il dito sulla prestazione dei giocatori nerazzurri, che nel derby sono apparsi svuotati e poco incisivi nell'approccio. Una mancanza che assume contorni ancora più importanti dopo la sconfitta per 3-1 con il Milan. Scelte di mercato, uno zoccolo di giocatori che forse è un po' usurato, un ciclo finito. Ma Maurizio Pistocchi non è d'accordo: CONTINUA A LEGGERE.