Focus sulla sconfitta dell'Inter nel derby: cosa non ha funzionato, ma soprattutto perché
VIDEO FCIN1908 / MILAN-INTER, IL DERBY VISTO DAL MEAZZA
I tifosi dell'Inter sono amareggiati e puntano il dito sulla prestazione dei giocatori nerazzurri, che nel derby sono apparsi svuotati e poco incisivi nell'approccio. Una mancanza che assume contorni ancora più importanti dopo la sconfitta per 3-1 con il Milan. Scelte di mercato, uno zoccolo di giocatori che forse è un po' usurato, un ciclo finito. Ma Maurizio Pistocchi non è d'accordo: CONTINUA A LEGGERE.
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