Dopo il 3-1 contro il Milan, il giornalista si interroga sulle possibilità scudetto dei nerazzurri

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu segue il riscaldamento di chi ha giocato sabato nel derby

Maurizio Pistocchi analizza il momento dell'Inter dopo la pesante sconfitta nel derby contro il Milan. Il giornalista, attraverso un lungo post pubblicato su X, si interroga sulle possibilità della squadra di Cristian Chivu di confermarsi campione d'Italia, esprimendo alcune considerazioni particolarmente critiche non soltanto sull'allenatore, ma anche sulla società nerazzurra: LEGGI IL SUO SFOGO

Pistocchi contro Moggi

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