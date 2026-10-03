Le dichiarazioni di Dumfries sull'ex compagno di squadra Matteo Darmian hanno aperto un dibattito sul ruolo di determinati giocatori all'interno dello spogliatoio dell'Inter (determinanti anche da non titolari). Pistocchi sul tema si era già esposto con una considerazione, ma il dibattito non si è chiuso. Ecco lo scambio del giornalista con alcuni tifosi su X: CONTINUA A LEGGERE.