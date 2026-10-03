Il giornalista sportivo ha sottolineato l'importanza di Darmian all'interno dello spogliatoio dell'Inter, anche non da titolare

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Darmian gioca col cervello. Continuo a imparare da tutti visto che..."

Le dichiarazioni di Dumfries sull'ex compagno di squadra Matteo Darmian hanno aperto un dibattito sul ruolo di determinati giocatori all'interno dello spogliatoio dell'Inter (determinanti anche da non titolari). Pistocchi sul tema si era già esposto con una considerazione, ma il dibattito non si è chiuso. Ecco lo scambio del giornalista con alcuni tifosi su X: CONTINUA A LEGGERE.

Pistocchi durissimo sul neo-designatore Tommasi

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