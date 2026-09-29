L'AIA ha annunciato il ritorno di Open VAR, ma con un format tutto diverso rispetto alle scorse stagioni
VIDEO / Messina: "Ritorno di Open VAR? Progetto in corso. Nome? Non so se..."
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L'AIA ha annunciato il ritorno di Open VAR, ma con un format tutto diverso rispetto alle scorse stagioni. Maurizio Pistocchi, tramite il suo profilo X, ha raccontato in toni amari questo cambiamento:
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