L'AIA ha annunciato il ritorno di Open VAR, ma con un format tutto diverso rispetto alle scorse stagioni

Marco Macca
Messina

VIDEO / Messina: "Ritorno di Open VAR? Progetto in corso. Nome? Non so se..."

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L'AIA ha annunciato il ritorno di Open VAR, ma con un format tutto diverso rispetto alle scorse stagioni. Maurizio Pistocchi, tramite il suo profilo X, ha raccontato in toni amari questo cambiamento:

tommasi aia open var (1)
dazn

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