Harry Kane è il nuovo Pallone d'Oro. Il calciatore inglese del Bayern Monaco ha trionfato davanti a Kylian Mbappé e Lamine Yamal

Marco Macca
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Harry Kane è il nuovo Pallone d'Oro. Il calciatore inglese del Bayern Monaco ha trionfato davanti a Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

Kane pallone d'oro

Un riconoscimento che Maurizio Pistocchi ha commentato così sul proprio profilo X:

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Maurizio Pistocchi torna sull’inchiesta che ha investito il mondo arbitrale

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