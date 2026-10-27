Harry Kane è il nuovo Pallone d'Oro. Il calciatore inglese del Bayern Monaco ha trionfato davanti a Kylian Mbappé e Lamine Yamal
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Harry Kane è il nuovo Pallone d'Oro. Il calciatore inglese del Bayern Monaco ha trionfato davanti a Kylian Mbappé e Lamine Yamal.
Un riconoscimento che Maurizio Pistocchi ha commentato così sul proprio profilo X:
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