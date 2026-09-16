Il confronto di Maurizio Pistocchi con i tifosi in merito alla sanzione comminata a Kolarov

Redazione1908
Vitiello

VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908

Kolarov, vice allenatore di Cristian Chivu, è stato squalificato dopo Inter-Udinese per due giornate di campionato e ha ricevuto un'ammenda di 5000 euro, "per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara". Maurizio Pistocchi ha commentato il provvedimento del giudice sportivo su X, accendendo un dibattito: CONTINUA A LEGGERE.

Pistocchi durissimo sul neo-designatore Tommasi

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