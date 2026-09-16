Il confronto di Maurizio Pistocchi con i tifosi in merito alla sanzione comminata a Kolarov
VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908
Kolarov, vice allenatore di Cristian Chivu, è stato squalificato dopo Inter-Udinese per due giornate di campionato e ha ricevuto un'ammenda di 5000 euro, "per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara". Maurizio Pistocchi ha commentato il provvedimento del giudice sportivo su X, accendendo un dibattito: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Chi è Jay Robinson, che ha stregato l’Inter: tutto sul baby gioiello del Monza! Quel debutto in Premier…
News Inter Under 23
FCINTER1908 / Salto triplo Donato: dall'U17 ai professionisti, l'Inter ha le idee chiare
Ultima ora
Mediaset - Inter, regia a Zielinski e ThuLa dal 1'. Difesa scelta, Chivu ha un dubbio
Mercato Inter
TycSports - Retroscena del no di Lautaro al Barça. Altro che ultimi giorni di mercato. È stata...
Rassegna stampa
Zazzaroni: “Marotta teme talmente il ritorno di Conte che sono tutti convinti che abbia…”
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti