GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post

Maurizio Pistocchi non ha mezzi termini nel definire il percorso europeo dell'Inter, sconfitta ieri dal Club Brugge a San Siro. "Colabrodo" è l'hashtag utilizzato dal giornalista sportivo, che su X ha messo in evidenza un dato che non può non far riflettere. I tifosi sui social si sono schierati chiedendo a gran voce il passaggio alla difesa a 4, Pistocchi ha risposto così: CONTINUA A LEGGERE: