Focus sul cammino dell'Inter in Champions League, che dopo la sconfitta con il Brugges si complica ulteriormente

Redazione1908
GUARRO e PACE EP24

GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post

Maurizio Pistocchi non ha mezzi termini nel definire il percorso europeo dell'Inter, sconfitta ieri dal Club Brugge a San Siro. "Colabrodo" è l'hashtag utilizzato dal giornalista sportivo, che su X ha messo in evidenza un dato che non può non far riflettere. I tifosi sui social si sono schierati chiedendo a gran voce il passaggio alla difesa a 4, Pistocchi ha risposto così: CONTINUA A LEGGERE:

Pistocchi durissimo sul neo-designatore Tommasi

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