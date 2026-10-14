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Durante la trasmissione Cbs Sports Golazo gli opinionisti in studio parlano della debacle dell'Inter a San Siro contro il Club Brugge:

Troy Deeney: In questa partita, e penso che i gol cambino le partite e, ovviamente, che l’inerzia possa cambiare rapidamente, Lautaro Martínez si trova a tu per tu con il portiere e sbaglia. Se avesse segnato, l’inerzia sarebbe cambiata. Capisci cosa intendo? Ho avuto la sensazione che ogni volta che il Brugge si spingeva in avanti riuscisse a segnare. E a quel punto era come dire: «Va bene, adesso dobbiamo superare di nuovo questo ostacolo». Certo, vogliono giocare un calcio offensivo e propositivo, ma quando sei in svantaggio devi esporti ancora di più, giocare in maniera ancora più offensiva e prenderti maggiori rischi. E questo finisce per favorire il Brugge. Perciò non penso che sia stata una prestazione così negativa. Non credo che sia andata così male. Penso che sia stata una questione di episodi. E non puoi essere considerato seriamente un grande centravanti, come lo è Lautaro Martínez, se non sfrutti occasioni del genere.

Grella: In Italia, vent’anni fa se perdevi contro il Club Brugge a San Siro, ti portavano in piazza e ti tiravano le pietre. Per fortuna non siamo più a vent’anni fa. Una cosa del genere non può succedere. Non può succedere di perdere una partita così. Non puoi concedere gol del genere.