La risposta del giornalista alla domanda di un tifoso su X

Redazione1908

Maurizio Pistocchi è stato interpellato in merito a Filip Stanković. Il portiere vestirà la maglia del Venezia fino al 30 giugno 2030. L'Inter ha mantenuto un diritto sulla futura rivendita del portiere, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Su questo tema si è aperto un confronto anche su X. Filip Stankovic è superiore a Pep Martinez? L'Inter avrebbe dovuto puntare su di lui? Ecco come ha risposto Pistocchi: CONTINUA A LEGGERE.

Pistocchi durissimo sul neo-designatore Tommasi

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