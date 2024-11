Ravezzani: “Milan-Juve, gara della svolta per questi motivi. Il resto filosofia”

Fabio Ravezzani su X ha parlato in vista di Milan-Juventus, in programma oggi a San Siro alle ore 18: ecco il suo pensiero sul match

"Milan-Juve è la partita della svolta per entrambi i club. Il Milan deve assolutamente vincere per restare in una dimensione di pretendente allo scudetto. La Juve (senza 4-5 titolari) non può permettersi di perdere. Il pari andrebbe bene solo ai bianconeri. Il resto è filosofia", le sue parole.