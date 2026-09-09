"L’Inter ha perso a causa di due colossali ingenuità e questo è un fatto su cui si deve certamente interrogare. Per il resto ha giocato una partita di grande personalità in uno degli stadi più difficili al mondo". La considerazione di Biasin arriva all'indomani di Real-Inter, la partita che è finita due a uno per la squadra di Mourinho dopo due errori clamorosi dei nerazzurri. Ma l'Inter è riuscita comunque a fare la sua partita, ha cercato di imporre il suo gioco e nn si è tirata indietro. Si è messa per questo a rischio e questa cosa è stata molto più apprezzata all'estero che non in Italia.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L’Inter ha perso a causa di due colossali ingenuità e questo è un fatto su cui si deve certamente interrogare.



Per il resto ha giocato una partita di grande personalità in uno degli stadi più difficili al mondo.



All’estero hanno tradotto il tutto così: “L’Inter pur perdendo ha… pic.twitter.com/dXLwNfMCeO — Fabrizio Biasin (@FBiasin) September 9, 2026

"All’estero hanno tradotto il tutto così: “L’Inter pur perdendo ha imposto il suo calcio al Bernabeu”. In Italia così: “L’Inter preoccupa”. Se l’Inter avesse vinto 1-0 facendo le barricate oggi sarebbe stata ignorata in Europa e celebrata in Italia", ha scritto Biasin a proposito della rassegna stampa con i giornali italiani e quelli stranieri che hanno raccontato la partita in maniera differente.

"Parliamo tanto di calcio italiano che “deve mostrare più coraggio” e di “dimensione europea da raggiungere”, ma la verità è che ci fa ancora una gran paura", ha concluso Biasin.