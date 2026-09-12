Bruno Longhi ha risposto alle dichiarazioni di un collega, che nello studio di Sportitalia aveva giudicato molto duramente l'Inter e il suo difensore
Fabio Santini ha espresso giudizi molto duri nei confronti dell'Inter e di un suo giocatore, Yann Bisseck dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. "Ci sono mancanze dell'allenatore e carenze nella rosa. Lo dico da tempo: l'Inter non ha un incontrista a centrocampo, e Bisseck non è un calciatore da Inter", ha dichiarato nello studio di Sportitalia. A queste dichiarazioni ha replicato duramente Bruno Longhi: CONTINUA A LEGGERE.
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