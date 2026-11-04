Focus sulla profondità della rosa dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Inter provinciale come volevo? Ho visto una voglia pazza di..."
Su X si parla e ci si confronta sui temi più caldi in casa Inter. Gli infortuni, il mercato estivo che ancora in campo non si è visto, le opzioni in panchina. Un tifoso ha stuzzicato Maurizio Pistocchi sull'argomento, il giornalista ha replicato con queste parole: CONTINUA A LEGGERE
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