Il giornalista sportivo ha replicato ai tifosi su X in merito all'episodio chiave di Atalanta-Inter
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Maurizio Pistocchi non ha dubbi nell'analizzare l'episodio da moviola chiave di Atalanta-Inter. Zappacosta era da rosso? Il giornalista sportivo ha replicato ai tifosi che si sono confrontati su X e lo ha fatto in maniera molto netta: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO.
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