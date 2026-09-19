#RomaInter 2-0 HT



La Roma soppianta l’Inter, al di là delle occasioni che in fondo sono solo 5 a 2: squadra più cattiva che vince ogni contrasto, comanda 35 minuti e sa cosa fare.

L’Inter è clamorosamente orfana di Calhanoglu, ma è nulla a centrocampo e tragica sul centrodestra