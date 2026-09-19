Ecco il commento di Tancredi Palmeri dopo il primo tempo dell'Olimpico tra Roma e Inter: decide una doppietta di Manu Koné finora.

Alessandro Cosattini
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Inter sotto 2-0 all'intervallo nel big match dell'Olimpico contro la Roma, decide una doppietta di Manu Koné.

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Questo il commento di Tancredi Palmeri al 45' su X: "La Roma soppianta l’Inter, al di là delle occasioni che in fondo sono solo 5 a 2: squadra più cattiva che vince ogni contrasto, comanda 35 minuti e sa cosa fare.

L’Inter è clamorosamente orfana di Calhanoglu, ma è nulla a centrocampo e tragica sul centrodestra", si legge.

Tancredi Palmeri su Lautaro

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