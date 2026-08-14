"Oggi, dico addio a un posto che, per cinque stagioni, è stato molto più di un club. È stato la mia casa, la mia sfida e il posto in cui la mia famiglia e io abbiamo costruito una parte importante delle nostre vite. Me ne vado con un cuore pieno di ricordi e un enorme orgoglio per tutto ciò che abbiamo vissuto e raggiunto insieme". Cuti Romero saluta così, con un post su Instagram, il Tottenham. È un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. E per un po' è stato anche un giocatore nel mirino dell'Inter.

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"Quando sono arrivato, avevo un sogno chiaro: lasciare il mio nome nella storia di questo club. Sapevo che l'unico modo era attraverso il duro lavoro, il sacrificio e l'ottenere qualcosa che sembrava così difficile per così tanto tempo: sollevare di nuovo una targa. E ce l'abbiamo fatta. Il viaggio non è stato perfetto, ma non voglio che questo definisca il mio addio. Scelgo di ricordare i momenti felici, le lezioni, le persone che sono state al mio fianco e, soprattutto, l'amore che ho ricevuto durante questi cinque anni", ha aggiunto il calciatore nel suo post di addio.

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"Grazie a tutti quelli al club che hanno condiviso questo viaggio con me. Allenatori, compagni di squadra, personale e ogni persona che lavora dietro le quinte, siete tutti parte della mia storia e avete un posto nel mio cuore. E ai tifosi dico grazie per avermi amato, rispettato e fatto sentire come uno di voi fin dal primo giorno. Grazie per ogni abbraccio, ogni canzone, ogni bandiera, ogni applauso e per essere sempre stati lì. Lo so che non sono stato perfetto, ma una cosa mi dà pace: ho sempre dato tutto. Ho difeso questa maglia con orgoglio e con tutto il cuore. GRAZIE PER TUTTO. E addio", ha concluso l'argentino.