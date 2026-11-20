Il Fenomeno ha costruito la sua formazione ideale di tutti i tempi. Ecco tutte le sue scelte, una per una
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LA FORMAZIONE IDEALE DI RONALDO
Ronaldo il Fenomeno sceglie la sua formazione ideale di tutti i tempi. L'ex attaccante dell'Inter, in un video realizzato da Mail Sport qualche tempo fa, ha indicato gli undici calciatori che vorrebbe nella sua squadra dei sogni, schierata con il 4-3-3.
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Una formazione piena di leggende, con quattro italiani e ben tre giocatori che, nel corso della carriera, hanno indossato la maglia nerazzurra, compreso lo stesso Ronaldo.
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