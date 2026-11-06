La sconfitta del Milan contro il Ferencvaros in Europa League, tra le mura amiche di San Siro, sta facendo giustamente rumore. Chi si aspettava infatti una lunga onda positiva dopo il derby vinto è rimasto pesantemente deluso. Ne ha parlato anche Gian Luca Rossi sul suo canale YouTube, tornando al derby perso dall'Inter: CONTINUA A LEGGERE.