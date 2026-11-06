Sconfitta pesantissima quella del Milan in Europa League: Gian Luca Rossi è infastidito da una cosa
Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?
La sconfitta del Milan contro il Ferencvaros in Europa League, tra le mura amiche di San Siro, sta facendo giustamente rumore. Chi si aspettava infatti una lunga onda positiva dopo il derby vinto è rimasto pesantemente deluso. Ne ha parlato anche Gian Luca Rossi sul suo canale YouTube, tornando al derby perso dall'Inter: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Inter-Como, Chivu pensa già alle scelte: solo due cambi di formazione? Tre dubbi
Rassegna stampa
Inter, nel confronto interno è emerso il vero nome della malattia dello spogliatoio
Mercato Inter
Dimarco rinnova con l'Inter: il dietrofront del Barcellona e quell'idea estiva di scambio
Ultima ora
Bergomi: "Mi hanno detto che il Como doveva fermarsi col Lens, ho risposto così"
Rassegna stampa
L'Inter studia come battere il Como dei 9 gol: Chivu si aggrapperà al suo amuleto
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti