Sconfitta pesantissima quella del Milan in Europa League: Gian Luca Rossi è infastidito da una cosa

Redazione1908
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Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?

La sconfitta del Milan contro il Ferencvaros in Europa League, tra le mura amiche di San Siro, sta facendo giustamente rumore. Chi si aspettava infatti una lunga onda positiva dopo il derby vinto è rimasto pesantemente deluso. Ne ha parlato anche Gian Luca Rossi sul suo canale YouTube, tornando al derby perso dall'Inter: CONTINUA A LEGGERE.

gianluca rossi (1)

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