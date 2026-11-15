Il giornalista sportivo ha indicato il giocatore che secondo lui potrebbe ricoprire lo stesso ruolo di Bastoni in Nazionale
Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?
Alessandro Bastoni adattato nel ruolo di difensore centrale in Nazionale è uno dei temi sviscerati dai tifosi nel confronto con Sandro Sabatini a Radio Sportiva. Il giornalista sportivo ha espresso il suo pensiero in merito al difensore nerazzurro e in merito ad un altro giocatore che lui vedrebbe nello stesso ruolo: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Nazionali
Belgio-Italia, le formazioni ufficiali: Mancini spiazza tutti con due mosse a sorpresa
Rassegna stampa
Inter, è nata una nuova squadra: la mossa di Chivu dopo il derby. Uno su tutti ha cambiato pelle
Ultima ora
La rivelazione a Sky Sport: “Frattesi ad Appiano Gentile non era più lui, tanto che…”
Mercato Inter
Calhanoglu detta le condizioni, l'Inter frena: ecco cosa divide le parti
Infortuni
Sky - Inter, Akanji torna a Milano per un affaticamento: le prime sensazioni sullo stop
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti