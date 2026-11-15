Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?

Alessandro Bastoni adattato nel ruolo di difensore centrale in Nazionale è uno dei temi sviscerati dai tifosi nel confronto con Sandro Sabatini a Radio Sportiva. Il giornalista sportivo ha espresso il suo pensiero in merito al difensore nerazzurro e in merito ad un altro giocatore che lui vedrebbe nello stesso ruolo: CONTINUA A LEGGERE.