In queste ore si parla di prestito al Sassuolo

Redazione1908
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La rottura di Sebastiano Esposito con il Cagliari continua a far discutere i tifosi. Nelle ultime ore sembra finalmente vicina la soluzione. Il giocatore dovrebbe andare in prestito al Sassuolo. Ma quali sono le cause che hanno portato ad una rottura così definitiva tra il calciatore e il club sardo? Ecco come ha analizzato la situazione Sandro Sabatini: CONTINUA A LEGGERE.

Sabatini

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