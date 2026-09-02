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Ieri si è chiusa la finestra di calciomercato con il Como che ha ufficializzato l'arrivo di Moise Kean dalla Fiorentina e con la Juventus che ha preso, in prestito secco senza diritto di riscatto, Woltemade dal Newcastle.

Le altre, invece, non hanno completato operazioni in entrata last minute. E questo è il caso dell'Inter, che ha chiuso il mercato con gli arrivi dei tre inglesi, Stones, Spence e Jones oltre a Provedel in porta, oltre ai riscatti di Stankovic e Akanji.

Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha dato i voti al mercato di Inter e Como. CONTINUA A LEGGERE