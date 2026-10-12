Il giornalista sportivo si è espresso sui nuovi acquisti dell'Inter e su ciò che potrebbero dare alla rosa nerazzurra

Redazione1908
Le parole di Cristian Chivu

VIDEO / Chivu: "Bastoni ha subito ingiustizie, va protetto! E vi dico che Spence..."

Che contributo potrà dare Spence alla rosa dell'Inter? Se lo chiedono gli ascoltatori di Radio Sportiva cercando di analizzare il potenziale del giocatore inglese, arrivato questa estate a Milano. C'è molto hype intorno a Spence, accolto sabato a San Siro dall'entusiasmo dei tifosi nerazzurri. Ecco come la vede Sandro Sabatini: CONTINUA A LEGGERE.

Sabatini 1

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