Il giornalista sportivo si è espresso sui nuovi acquisti dell'Inter e su ciò che potrebbero dare alla rosa nerazzurra
VIDEO / Chivu: "Bastoni ha subito ingiustizie, va protetto! E vi dico che Spence..."
Che contributo potrà dare Spence alla rosa dell'Inter? Se lo chiedono gli ascoltatori di Radio Sportiva cercando di analizzare il potenziale del giocatore inglese, arrivato questa estate a Milano. C'è molto hype intorno a Spence, accolto sabato a San Siro dall'entusiasmo dei tifosi nerazzurri. Ecco come la vede Sandro Sabatini: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Probabili formazioni
GdS - Chivu, clamorosa sorpresa per Inter-Club Brugge: c'è Stankovic! La probabile formazione
Ultima ora
Cassano: "I tre Esposito? Il più forte ve lo dico io, Pio è quello scarso! È goffo e mi ricorda..."
Ultima ora
Adani: “Inter talmente credibile che i 3 inglesi non sono titolari. La verità su Chivu è…”
Mercato Inter
Inter, dal bilancio ufficiale emergono tutte le cifre: Diouf, Bonny, Akanji, Stankovic e le sorprese
Sponsor
Inter, dopo BBVA si tratta con un altro colosso: contatti con Barilla, affare vicino
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti