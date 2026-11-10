L'ironia del giornalista sportivo che si è segnato le percentuali scudetto
Barella-Thuram: l'Inter sulle spalle dei suoi leader. Sorpresa e delusione di inizio anno
Chi vincerà lo scudetto? Quali squadre manterranno la vetta della classifica fino alla fine? Di questo tema e dei consueti pronostici si è occupato Sandro Sabatini a Radio Sportiva, dove ha esposto le sue percentuali scudetto, non senza una vena ironica: CONTINUA A LEGGERE.
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