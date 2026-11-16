Il giornalista sportivo ha risposto ad un tifoso sul tema spesso cavalcato dai tifosi: più forte Pio o Camarda?
VIDEO FCIN1908 / Italia, Cambiaghi: "Una notte da ricordare. L'intesa con Pio Esposito..."
Sandro Sabatini ha affrontato l'annosa polemica cavalcata dai tifosi su chi sia più forte tra Pio Esposito e Francesco Camarda. L'attaccante dell'Inter sta dimostrando di essere un punto di riferimento non solo nella squadra nerazzurra, ma anche nella Nazionale italiana. I numeri e le prestazioni parlano da soli. Di Francesco Camarda invece si sono perse un po' le tracce. Ecco il pensiero di Sabatini: CONTINUA A LEGGERE.
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