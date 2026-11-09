Sandro Sabatini ha risposto alle curiosità dei tifosi

Redazione1908
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Barella-Thuram: l'Inter sulle spalle de suoi leader. Sorpresa e delusione di inizio anno

"Se metti a giocare Kolo Muani nell'Inter fa tra i 15 e i 25 gol. Potrebbe veramente diventare un ottimo giocatore molto più di quanto non faccia alla Juve?". A questa provocazione di un tifoso ha risposto Sandro Sabatini sulle frequenze a Radio Sportiva: CONTINUA A LEGGERE.

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