Barella-Thuram: l'Inter sulle spalle de suoi leader. Sorpresa e delusione di inizio anno

"Se metti a giocare Kolo Muani nell'Inter fa tra i 15 e i 25 gol. Potrebbe veramente diventare un ottimo giocatore molto più di quanto non faccia alla Juve?". A questa provocazione di un tifoso ha risposto Sandro Sabatini sulle frequenze a Radio Sportiva: CONTINUA A LEGGERE.