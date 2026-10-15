Tra i tanti temi di Inter-Bruges, fra i più suggestivi c'è stato sicuramente il ritorno di Yann Sommer a San Siro

Marco Macca
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Tra i tanti temi di Inter-Bruges, fra i più suggestivi c'è stato sicuramente il ritorno di Yann Sommer a San Siro, a pochi mesi dal suo addio ai nerazzurri.

sommer
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Con un post sui social, il portiere belga ha ringraziato il popolo interista per l'accoglienza:

Zielinski Sommer
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"Che notte spettacolare di Champions League a San Siro! Sono felice di essere tornato e davvero grato per l'accoglienza calorosa. Grazie, Interisti!".

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