Tra i tanti temi di Inter-Bruges, fra i più suggestivi c'è stato sicuramente il ritorno di Yann Sommer a San Siro
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Tra i tanti temi di Inter-Bruges, fra i più suggestivi c'è stato sicuramente il ritorno di Yann Sommer a San Siro, a pochi mesi dal suo addio ai nerazzurri.
Con un post sui social, il portiere belga ha ringraziato il popolo interista per l'accoglienza:
"Che notte spettacolare di Champions League a San Siro! Sono felice di essere tornato e davvero grato per l'accoglienza calorosa. Grazie, Interisti!".
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