I colori sono gli stessi, nero e azzurro. Sommer ha lasciato l'Inter ed è approdato al Brugge (la squadra dalla quale ha fatto rientro Ale Stankovic). In queste ore il portiere ha incontrato i tifosi del club belga e ha scritto un post sui social, un post che ha a che fare con il ricominciare.

YouTube Club Brugge

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"È stato fantastico incontrare così tanti tifosi e trascorrere i miei primi giorni a Bruges. Sono entusiasta della sfida che mi aspetta e pronto per l'inizio della stagione", ha scritto l'ex portiere dell'Inter che ha lasciato Milano dopo tre anni lo scorso giugno, a scadenza di contratto.

Era arrivato all'Inter dal Bayern nel 2023 e ha vinto - oltre ad una Coppa Italia e ad una Supercoppa italiana - due scudetti, quello con Inzaghi, della seconda stella, nel 2024. E quello con Chivu nel 2026. Ora riparte da una nuova avventura mentre l'Inter ha ricominciato dal suo secondo, Josep Martinez e da Provedel che ha acquistato dalla Lazio.