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Ancora poche ore e l'Inter conoscerà le avversarie nel girone di Champions League. La delegazione nerazzurra è già a Montecarlo, in attesa del sorteggio in programma alle 18. La squadra di Chivu, intanto, è scesa in campo per l'allenamento di giornata. Prima della seduta, stuzzicati dai social media manager, i calciatori nerazzurri si sono lasciati andare su un pronostico sulle squadre che si ritroveranno di fronte. Qui il video dai canali ufficiali dell'Inter.