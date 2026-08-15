VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

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Djed Spence è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. L'esterno ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto, ora si attende l'ufficialità da parte del club nerazzurro.

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Spence dovrà tornare in Inghilterra per gli ultimi dettagli burocratici e per il permesso di lavoro, poi da lunedì sarà a disposizione di Chivu per preparare l'esordio in campionato contro il Monza. Intantol'ex Tottenham ha salutato i tifosi degli Spurs con un video dei migliori momenti della sua esperienza al Tottenham: "Ricordi di una vita"